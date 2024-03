"Il mestiere del futuro? È l'idraulico. Farò una scuola nella mia bottega"

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 5 marzo 2024) Fano, 6 marzo 2024 – A Fano apre unain stile rinascimentale, per insegnare ai giovani l’intramontabiledello stagnino. Per il 69enne fanese Villiam Mattioli termoidraulico specializzato e titolare della rivendita idraulica Vm Forniture, infatti, l’artigianato sta scomparendo perché i datori di lavoro non hanno più il tempo di insegnare la professione. "Le grandi ditte arrivate in città stanno man mano reclutando tutti gli operai qualificati del territorio - spiega - e così le piccole imprese sono sempre più a corto di personale e in crisi. Tutti i miei clienti si lamentano di non riuscire a trovare idraulici. E così ho pensato di organizzare io un corso gratuito, per formare i giovani, insegnar loro non solo ilma anche l’educazione". Come i grandi maestri fiorentini del Rinascimento, in un’epoca in cui ...