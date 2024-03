Il mercato di viale Papiniano | antico ma capace di resistere nel tempo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 5 marzo 2024) Cucchi Eccomi in piazza Sant’Agostino, per tornare, dopoal gran belche si svolge in zona. Una pioggerellina intermittente arriva un po’ a disturbare, comunque mi diverto passando nelle bancarelle degli alimentari, dove si assiste alle gentili offerte, spesso proposte a gran voce, dei vari venditori. Un’umanità, se vogliamo, ancora antica, ma indubbiamente autentica. Tanto che anni fa mi era capitato di tesserne le lodi, in versi: "Amo le donne dei banchi al/ hanno parole di terra, aspre parole / perdute. Ne osservo le mani / così ruvide e gentili / e i panni"… Non perdo poi l’occasione per procurarmi deliziosi formaggi, soprattutto di capra, l’antica mostarda e un po’ di ravioli di zucca. E c’è anche un gentile giovanotto che ci allieta al suono della sua tromba. A questo punto vengo a trovarmi su una grande ...