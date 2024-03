Il libro contro il bullismo | “Zago | il piccolo grande drago”

In “Umano, troppo umano”, Nietzsche ha scritto “alle persone spiritose, per guadagnarle a una tesi, bisogna tal volta presentare quest’ultima solo nella forma ... (secoloditalia)

L'avvocata esce in libreria per Feltrinelli con il suo terzo libro Non è normale. Una cassetta degli attrezzi sulla Violenza di genere, per tutte e tutti (vanityfair)