Il grande grosso delirio russo sull’Ucraina (e non solo) che i bieloitaliani fingono di non vedere

(Di martedì 5 marzo 2024) La guerra in Ucraina è entrata nel terzo anno senza che si intraveda una possibilità di porre fine al conflitto, non attraverso un cessate il fuoco, né tantomeno con un trattato di pace. L’opinione di chi si definisce pacifista è che la soluzione sia a portata di mano, basta far accettare agli ucraini le conquiste territoriali della Russia – negandogli le forniture militari – in cambio di una garanzia di sicurezza paragonabile all’appartenenza alla Nato. Questa convinzione però trascura completamente la natura coloniale dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina, e l’ideologia imperialista e anti-occidentale del regime di Vladimir Putin. L’invasione iniziata il 24 febbraio 2022 infatti èl’ultima mossa della campagna ventennale di Putin per ripristinare il dominio di Mosca sui vicini che facevano parte prima dell’Imperoe poi dell’Unione ...

Rosy Chin sfida il Grande Fratello . Negli ultimi giorni, gli autori hanno spesso rimproverato la chef per aver eluso i microfoni e parlato in codice con ... (blogtivvu)

grande Fratello 2023, le…": La puntata di mercoledì 28 febbraio del Fratello è disponibile in streaming su Mediaset Infinity: dal concorrente meno votato alle nuove nomination Nessun eliminato e nuove accese nomination… Leggi ...informazione

grande Fratello, anticipazioni, nominati e sondaggi. Quando torna Marco Maddaloni Chiarimento definitivo tra Perla e Mirko, Anita rischia grosso: Quarantunesima puntata del grande Fratello. Stasera in tv, alle 21.40 su Canale 5, torna il reality condotto da Alfonso Signorini con l'aiuto di Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. Il nome della ...ilmessaggero

Elena Barolo operata all'addome: «Rimosso un tumore grande come una palla, ho avuto paura»: Un tumore benigno grosso come una palla. È quello che hanno estratto dall'addome di Elena Barolo, l'ex Velina di Striscia la notizia tra il 2002 e il 2004. Al settimanale Di ...ilmattino

Vela, giro del mondo in solitaria: Andrea Mura fa rotta verso l'Atlantico del nord: Andrea Mura a bordo di vento di Sardegna fa rotta verso Nord nella Global Solo Challenge, in giro del mondo a vela in solitaria senza scalo e assistenza. Lo skipper cagliaritano è reduce da una nottat ...lanuovasardegna

Cavina:"Partiti male, grande reazione, troppo nervosismo, serviva più qualità sui dettagli": Coach Cavina a fine gara sottolinea i meriti della sua squadra:"La gara è stata tosta, noi non avevamo Golden e non siamo riusciti a mettere il fisico in partita all'inizio. In seguito però è venuto f ...sportgrigiorosso