Il golpismo costituzionale ridisegna i limiti della politica americana

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 5 marzo 2024) Questo è un estratto di “La Linea” la newsletter de Linkiesta curata da Francesco Cundari per orientarsi nel gran guazzabugliovita, tutte le mattine – dal lunedì al venerdì – alle sette. Più o meno. Qui per iscriversi. La Corte Suprema di Washington – composta in maggioranza da seguaci di Donald Trump, in buona parte nominati da lui – ha ribaltato la sentenzaCorte suprema del Colorado che aveva dichiarato la sua incandidabilità sulla base del quattordicesimo emendamentoCostituzione, oltre che del buon senso, come scrive oggi Christian Rocca su Linkiesta. È vero che la decisione è stata presa all’unanimità, in base al principio secondo cui non può essere un singolo stato (in questo caso il Colorado) a decidere chi possa o meno candidarsi alla presidenza degli Stati ...