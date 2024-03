Il Gas apre in rialzo | in aumento a 27 euro al MWh

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 5 marzo 2024) Il prezzo del gas è attualmente insu diverse piazzepee. Ecco alcune informazioni recenti Ttf di Amsterdam: Il gas ha aperto ina 27,02al MWh sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future per il mese di aprile hanno guadagnato lo 0,5%1. Indice IGI (Italian Gas Index): L'indice IGI per il 5 marzo è pari a 29,48 €/MWh, inrispetto al 4 marzo quando si attestava a 27,70 €/MWh2. Questodei prezzi del gas potrebbe avere impatti sulle bollette energetiche. È importante monitorare attentamente l'andamento e considerare strategie per gestire i costi energetici.