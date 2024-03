Avvio in rialzo per il gas sul mercato di Amsterdam . I future Ttf, benchmark del prezzo del metano nel Vecchio Continente, salgono del 2,16% a 23,43 euro al ... (quotidiano)

Avvio in rialzo per il prezzo del gas con gli operatori che guardano all'andamento della stagione invernale. Ad Amsterdam le quotazioni salgono dell'1,9% a ... (quotidiano)

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo a 139 punti: Apertura in calo a 139 punti per il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, contro i 140 punti segnati nella vigilia in chiusura. Il rendimento annuo italiano cede 1,9 punti al 3,77% e quello ...ansa

Il gas apre in rialzo a 27,02 euro al MWh al Ttf di Amsterdam: Il gas apre in rialzo a 27,02 euro al MWh sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di aprile guadagnano lo 0,5% ...quotidiano

Hera rinnova partnership con Panasonic per la diffusione del device gas Nexmeter: Lo strumento è diventato quindi da diversi anni una realtà consolidata e ha già consentito di fornire un apporto tecnico importante all’interno delle attività del Gruppo Hera. Già attivo nella rilevaz ...firstonline.info