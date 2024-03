Il Forlì là sulla vetta fa sognare | E ora bisogna pedalare pure di più

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Simone Greselin lancia il lazo e cattura la capolista. La forte mezzala di Cernusco sul Naviglio ne fa due (seconda doppietta stagionale), ‘tosa’ il Prato e consente aldi piantare la bandierina biancorossa accanto a quella del Ravenna in cima alla classifica. "Il primo è stato un gol di pregevole fattura, come si suol dire, ma io sono uno che non si accontenta: l’intenzione era quella di segnare il più possibile; poi è venuto anche il secondo, che ci ha aiutato in un momento in cui eravamo un po’ più chiusi", scandisce Greselin. Non nuovo, appunto, a simili exploit: "Già nel girone di andata, contro l’Aglianese, avevo segnato due reti e in precedenza mi era capitato ai tempi del Rimini; son soddisfazioni". Merito anche della brillante intuizione di mister Antonioli: "Giocando in posizione più avanzata riesco ad esaltare quelle capacità di inserimento e ...