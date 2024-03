Il derby all’Helvia Recina 2 Ruani | Maceratese | una prova maiuscola»

(Di martedì 5 marzo 2024) "Una grandeha strameritato la vittoria nelcontro il Tolentino". È più che soddisfatto Pieralvise, allenatore dei biancorossi, per i tre punti che mantengono intatte le chance di conquistare i playoff. "I ragazzi – spiega – ce la stanno mettendo tutta, è importante avere tutti i tifosi dalla nostra parte". La partita contro il Tolentino ha lasciato piacevoli sensazioni. "Solo nelle fasi iniziali – spiega il tecnico – abbiamo sofferto, ma alla fine la vittoria è netta perché arrivata al termine di una grossa prestazione in cui i giocatori hanno corso, si sono proposti, sono stati sempre compatti". I biancorossi hanno sbloccato il risultato nel primo tempo e nella ripresa i biancorossi avrebbero potuto segnare più di un gol mettendo così al sicuro il risultato. "Abbiamo creato le premesse per fare male ...

