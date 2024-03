Il derby all’Helvia Recina 1 Romagnoli | Da applausi i tifosi del Tolentino | incessante il loro sostegno»

(Di martedì 5 marzo 2024) "Voglio ringraziare e abbracciare tutti idel, presenti. Una grande prova di affetto e di amore verso la maglia cremisi. Novanta minuti ditifo che ha coinvolto anche ragazzini e famiglie. Sono dispiaciuto che così tanta passione non abbia fatto il paio con quanto avvenuto in campo. Il calcio è anche questo. Non perdiamoci ma stringiamoci di più.siamo noi". È il commento del presidente cremisi Marcodopo la sconfitta nelcon la Maceratese: uno stop che brucia sia per la rivalità sportiva con l’avversario sia per il ritardo accumulato ora in classifica dalla formazione di Possanzini che domenica con l’Urbino rivedremo in panchina al "Della Vittoria" dopo la lunga squalifica. Non ...

