Il debutto di Sean McGirr da McQueen | timore o confusione?

(Di martedì 5 marzo 2024) Per la sua prima collezione il neo Direttore Creativo Seànha aperto dinanzi a sé varie strade, forse un po’ troppe. In seguito all’addio di Sarah Burton - storica assistente del fondatore Alexandere Direttrice Creativa negli ultimi 13 anni della maison - il giovanene ha preso il posto. Originario di Dublino e laureato alla Central Saint Martins di Londra, il designer per il suosceglie di ispirarsi alla collezione The Birds del 1995, realizzata dal fondatore per rendere omaggio all’omonimo film di Alfred Hitchcock. Ed è tra lunghi e vaporosi teli bianchi che compare la citazione alla vecchia collezione, un elegante look attillato in cui le mani si nascondono, o forse vengono intrappolate dall’abito stesso. Dopo di lui, i modelli calcano la passerella con un’andatura spedita, quasi ...