Il Como femminile cambia proprietà | Mercury 13 irrompe in Europa | i dettagli

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di martedì 5 marzo 2024) Importante annuncio del club lombardo, è arrivato il cambio diper la storica squadra. Ecco i. E’ un periodo piuttosto positivo per le squadre di calcio di. La squadra maschile è didella Sent Entertainment, di proprietari indonesiani tra i più ricchi al mondo. Il club è in piena lotta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.