Il celebre manuale di cucina di Pellegrino Artusi debutta a Pechino

(Di martedì 5 marzo 2024) In quante lingue si può leggere “La scienza ine l'arte di mangiar bene”? Almeno in undici, dal 2024 cinese compreso. Il best long seller delche ha attraversato epoche, dal 1891 valica anche i continenti. Dopo aver diffuso ricette, aneddoti e aforismi del dotto commerciante forlimpopolese in tutta la vecchia Europa, qualche anno fa la prima frontiera conquistata a Oriente era stata quella giapponese, ora, nell'anno del dragone le 790 ricette italiane d'autore arrivano anche nel Paese del cibo yin o yang. Il progetto di traduzione La versione cinese delche fatto l'unità degli italiani a tavola, ma anche nella lingua, fa seguito a quelle in catalano, francese, inglese, olandese, polacco, portoghese, russo, spagnolo, tedesco, giapponese. Il progetto di traduzione ...