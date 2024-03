Il caso di Andrea Bossi | ragazzo queer di Cairate

(Di martedì 5 marzo 2024) Marco Trampetti non è stato l’unicogay ad essere morto ed a finire sui media nazionali. Anche di, apertamente e orgolgiosamente, se ne è parlato molto. La storia di quest’ultimo, al contrario di quella di Trampetti, è molto più cruenta e misteriosa e sta facendo tutt’ora molto discutere. Se Trampetti è stato dato per disperso e ritrovato morto giorni dopo (ma è già stata esclusa l’ipotesi di omicidio),è stato trovato senza vita in casa propria ucciso da una coltellata alla gola. Dall’appartamento del, in provincia di Varese, erano spariti anche alcuni oggetti di valore, soldi e gioielli cheteneva addirittura esposti in casa perché grande fan dell’oreficeria, arte che aveva studiato in quel di ...

Non si placano le polemiche attorno al Caso Ferragni e al pandoro-gate. Se n'è parlato anche nel corso della puntata de "In altre parole" andata in onda il 13 ... (iltempo)

Tutto quello che c’è da sapere sul “caso dossieraggio” (che dossieraggio non è): Il caso da cui nasce l’inchiesta di Perugia mette a dura prova ... dall’ex presidente della Juventus Andrea Agnelli, fino a Fedez e Cristiano Ronaldo. Oltre a Guido Crosetto, finito nelle ricerche di ...editorialedomani

Autistico e ‘parcheggiato’ da sei mesi in Psichiatria: “Mio figlio non è abbastanza disabile per un posto in comunità”: San Paolo d’Argon, la denuncia di mamma Loredana Salvi: “Gli adolescenti stanno esplodendo, il Servizio Sanitario Nazionale sta implodendo” ...ilgiorno

Stilista impiccata, il caso Benusiglio in Cassazione a maggio: Arriva in Cassazione, dopo quasi 8 anni dai fatti, il caso della stilista di 37 anni Carlotta Benusiglio, trovata impiccata con una sciarpa ad un albero nei giardini di piazza Napoli, a Milano, la not ...ansa