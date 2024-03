Il caso del tweet poi rimosso di Donatella Di Cesare su Balzerani | “La tua rivoluzione è stata anche la mia”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 5 marzo 2024) “Tutta la politica, oltre ai vertici de La Sapienza, prenda le dovute distanze dai nostalgici dell’odio e del terrorismo”. Tommaso Foti, capogruppo FdI alla Camera, ce l’ha con la prof del primo ateneo della Capitale,Di, rea di aver dato l’addio a Barbara– brigatista mai pentita che partecipò all’agguato di via Fani durante il quale venne rapito Aldo Moro – con parole a suo dire fuori luogo. “La tuala mia. Le vie diverse non cancellano le idee. Con malinconia un addio alla compagna Luna”, aveva scritto la Disotto una foto della. Poi però ci ha ripensato e lo ha tolto. Ma ormai il danno era stato fatto. “A nome di tutta la Comunità accademica” si legge in una nota, “Polimeni ...