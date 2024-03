Il campo largo è già a pezzi al primo voto sulla missione Aspides Foti “Matrimonio destinato a fallire”

(Di martedì 5 marzo 2024) La grande alleanza con cui Pd e M5S sognano di andare al governo e rovesciare il centrodestra non ha retto alla prima prova e si è sbriciolato su temi cruciali di politica estera e di difesa. Oggi, nelle aule di Camera e Senato, si voterà la risoluzione che autorizza tre nuove missioni militari italiane all’estero. Ma già lunedì in Comsi è vista una divaricazione netta: ilsi è scisso in tre: Pd, M5S e rosso-verdi si sono espressi su tre posizioni diverse. Ilnon esiste, lo ha ben evidenziato il capogruppo di FdI alla Camera, Tommaso: “Ilnon esiste. Lo dimostrano i fatti” “Ancora una volta i fatti dimostrano che non esiste all’opposizione nessun...

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo sempre spiegato che il campo largo non esiste. Ieri Schlein ha detto che si deve sostenere Kiev, oggi Conte dice no, quindi questo ... (iltempo)

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo sempre spiegato che il campo largo non esiste. Ieri Schlein ha detto che si deve sostenere Kiev, oggi Conte dice no, quindi ... (ildenaro)

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Ancora una volta i fatti dimostrano che non esiste all’opposizione nessun campo largo . Stamattina su un tema così delicato come ... (calcioweb.eu)

Se il Pd resta stabile nella settimana successiva alle elezioni in Sardegna, lo stesso non si può dire del Movimento 5 Stelle, che invece cresce dopo il ... (liberoquotidiano)

Mina tedesca con 300 chili di esplosivo scoperta al largo del porto di Cagliari: Una mina della seconda guerra mondiale è stata rinvenuta a circa 38 metri di profondità al largo del porto di Cagliari. L’ordigno tedesco tipo Gy con all’interno oltre 300 chilli di esplosivo sarà rim ...sardiniapost

Alleati e nemici: M5S e Azione corrono insieme al Pd, ma continua lo scontro Conte-Calenda: Roma. Il campo largo, anzi larghissimo, in Abruzzo se la gioca. Ma è inutile farsi illusioni, perché, in realtà, «il campo largo non esiste, è solo teatro», assicura Carlo Calenda. Non ha tutti i tort ...ilsecoloxix

Meloni in bilico in Abruzzo, terra democristiana: la salverà il centrista Tajani: Meloni in bilico in Abruzzo, terra democristiana: la salverà il centrista Tajani e la sinistra spera nel bis della Sardegna.blitzquotidiano