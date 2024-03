Il Bayer Leverkusen è pronto a non essere più Neverkusen

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 5 marzo 2024) A, nell’industrioso ovest della Germania, staranno facendo tutti gli scongiuri del caso. Perché ilè primo in Bundesliga. Con 10 punti di vantaggio suln Monaco, a 10 giornate dalla fine. Domenica, battendo il Colonia, ha appena centrato il record di imbattibilità nella storia del calcio tedesco: 34 partite senza sconfitte. Soltanto 4 pareggi. Già 99 gol segnati in stagione. Bottino pieno in Coppa e in Europa League, rimanendo in corsa su tutti i fronti. Un allenatore invidiato da mezzo continente. Un calcio spettacolare. Potremmo menzionare qualunque altro exploit stagionale dei ragazzi di Xabi Alonso, eppure non basterebbe a tranquillizzare i tifosi. Questione di memoria: alla BayArena – nella città dell’aspirina, e via di battute – le hanno vedute tutte, tranne la propria squadra ...