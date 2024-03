Il 7 ottobre visto da vicino E l' Occidente troppo debole con Hamas

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 5 marzo 2024) Al direttore - “Il campo largo non è solo un confine elettorale. È uno stato d’animo, un sentimento, un’intima sintonia attorno alle idee di progresso, di libertà, di difesa dei poveretti, di uno sviluppo improntato alla valorizzazione dell’ambiente e della radice umana delle persone, di una politica per la pace ” (Goffredo Bettini, intervista al Fatto quotidiano). Pensiero lungo, come si diceva una volta nelle sezioni del Pci. Ma anche i pensieri lunghi possono avere le gambe corte. Specialmente se si crede seriamente in quelle di un movimento il cui leader è un impeccabile rappresentante del peggiore trasformismo italico. En attendent un bonus (gratuito, ovviamente) per i nuraghi e – chissà – per gli orsi marsicani.Michele Magno Al direttore - La sua “crasi” Mattarelloni è efficace. Non so però se, al di là di questa fase che potrebbe ritenersi straordinaria, con Mattarelloni si ...