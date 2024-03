Il 6 marzo si celebra il World Lymphedema Day Al Policlinico Gemelli di Roma l’evento di sensibilizzazione da seguire anche on line

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 5 marzo 2024) Il tumore al seno ha tra i possibili effetti avversiil linfedema secondario, che provoca l’aumento del volume di un arto per alterazione del sistema linfatico. Per sensibilizzare su questa patologia, mercoledì 6, in occasione delDay, alUniversitario A.IRCCS asi svolgerà la prima edizione delDay SICPRE. La manifestazione ha lo scopo di informare e sensibilizzare su questa malattia e si tiene nella sala Medicinema all’8° piano. Il Chair delè la Professoressa Marzia Salgarello, chirurgo plastico ricostruttivo presso la FondazioneUniversitario AgostinoIRRCS e Presidente Beautiful After Breast Cancer (BABC) ...