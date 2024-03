Ikea festeggia 10 anni di mobili | arredi e polpette a Pisa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024) Era il 5 marzo del 2014 quandoha aperto le porte del suo negozio in via Ricci a. In questi 10il negozio è diventato uno dei luoghi più familiari della città, accogliendo 15 milioni di visitatori, servito oltre 1,8 milioni di caffè, 800mila, venduto più di 60mila librerie BILLY e 850mila borse FRAKTA blu. Un impegno costante di oltre 300 lavoratori, di cui le donne rappresentano il 67%, e il 65% delle posizioni manageriali è ricoperto da donne. Per tutta la settimana,celebra il suo importante traguardo insieme alla sua comunità, attraverso un palinsesto d’iniziative, incontri, giochi e momenti di convivialità per adulti e bambini che animeranno lo store da lunedì 4 a domenica 10 marzo. “La città dici ha accolto fin dal primo giorno - dichiara ...