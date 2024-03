Ieri in Campania | agente di polizia si toglie la vita Resti umani in spiaggia | difficile risalire alla vittima

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 5 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI fatti più importanti della giornata di, lunedì 4 marzo 2024. Avellino -Sarebbe ancora il male di vivere all’origine dell’ennesima tragedia che si è consumata in provincia di Avellino, specificatamente a Serino dove un uomo di 55 anni è stato trovato privo di. (LEGGI QUI) Benevento – Dissesto finanziario, i miasmi a Ponte Valentino, i gettoni di presenza per i componenti le commissioni consiliari: argomenti scottanti, anzi bollenti nel Consiglio Comunale a Palazzo Mosti svoltosi questa mattina. (LEGGI QUI) Caserta – Alta tensionesera all’area di servizio di Teano nel tratto casertano dell’A1, a causa delle intemperanze di un centinaio di tifosi del Lecce, che armati di bastoni, hanno esploso fumogeni e bombe carte in attesa che arrivassero i fan della Nocerina, con cui già in mattinata ...