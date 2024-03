I voli di continuità dalle Marche. Sky Alps si offre per Milano e Roma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 5 marzo 2024) Daisopra le vette più maestose d’Europa, a quelli in quota ai Sibillini per poi discendere fino al mare Adriatico e atterrare a Falconara. E da lì, infine, trasferire i marchigiani verso. Non è una lezione di aeronautica, certo. Ma una verosimile anticipazione di una prossima realtà. Quella che dovrebbe portare, condizionale ancora d’obbligo, Skynelleper operare laterritoriale. La piccola aerolinea con sede a Bolzano, infatti, ha risposto alla manifestazione d’interesse dell’Ente nazionale dell’aviazione civile, dopo l’annunciato addio di Aeroitalia dal 16 marzo. È emerso ieri mattina, all’apertura delle buste della procedura d’emergenza bandita lo scorso 23 febbraio dall’Enac, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei ...