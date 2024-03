I veleni evaporati Ricorso sulla bonifica | Inutile spendere sette milioni di euro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 5 marzo 2024) Nuova ondata di ricorsi giudiziari e un esposto alla Procura di Monza sui finanziamenti per ladei terreni inquinati delle ex Lombarda Petroli e Immobiliare Villasanta in liquidazione, dove però a sorpresa il lotto C non risulta più da sanare perché gli idrocarburi sono nel frattempo. A rivelarlo uno studio fatto eseguire dalla curatela, che di fatto potrebbe sconfessare le perizie sugli inquinanti risalenti al 2007. E rendere non più necessario lo stanziamento dei 7didai fondi del Pnrr. Per questo, l’avvocato della curatela di Immobiliare Villasanta, Umberto Grella, ha presentato unal Tar della Lombardia contro il Ministero della Transizione Ecologica, la Regione Lombardia, la Provincia di Monza e Brianza e il Comune di Villasanta per "bloccare questo ...