I pionieri del volo su Topolino con due modellini da collezione

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 5 marzo 2024) Idan l’Idrovolante di Pippo e il Biplano diin stile vintage sono disponibili insieme ai numeri 3563 e 3564 Chi non ha mai sognato di planare sopra la città di Topolinia insieme ao Pippo? Per gli appassionati deida, conarrivano idel, due esclusivi velivoli in stile vintage: l’Idrovolante di Pippo e il Biplano di. Ricchi di dettagli ed elementi articolati – eliche girevoli, ruote movibili, timoni direzionali regolabili – l’Idrovolante di Pippo e il Biplano disono due gadget dadavvero imperdibili, disponibili in edicola, fumetteria e su Panini.it insieme a ...