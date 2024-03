I piani contro le bombe. Capolavori a Poggio. La cripta del Duomo e la villa del Barone

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024) In attesa dell’inaugurazione della bella mostra "Arte Ferita, Arte Salvata" al Museo dell’Opera del, vale la pena ricordare a grandi linee quali provvedimenti vennero presi tra il 1940 e il 1945 per la salvaguardia del nostro patrimonio artistico. Nell’estate del 1943, d’intesa con la Soprintendenza, le opere più importanti avevano trovato rifugio allaMedicea dia Caiano, fra queste la Natività e la Pala del Ceppo di Filippo Lippi, la statuetta del Bacchino di Ferdinando Tacca, la Morte di san Girolamo di Filippo Lippi che era conservata nella Cattedrale, e la Circoncisione, proveniente dalla chiesa di Santo Spirito. Anche altre opere del Museo civico, della Cattedrale e del Palazzo Vescovile furono messe in sicurezza in un’aula del convento di San Francesco, che era stata munita di difese antiaeree e di un ...