I numeri del 112 toscano | un servizio cresciuto molto negli ultimi anni

(Di martedì 5 marzo 2024) Lo scorso anno sono state oltre 2milioni e quattrocentomila le chiamate in Toscana al 112, il numero di emergenza che i cittadini possono usare in tutti gli stati dell’Unione europea per chiedere soccorso sanitario, nella necessità di contattare le forze di polizia e i vigili del fuoco o in caso di bisogno di soccorso in mare. In Toscana il numero è attivo dal 2021 in tutti i distretti telefonici e a rispondere in prima battuta è la centrale unica di risposta che ha sede presso il presidio ospedaliero Palagi a Firenze, dove operatori formati si occupano della presa in carico della chiamata e dell’individuazione del tipo di emergenza in modo da smistare la telefonata o allertare chi di dovere. Quella toscana a Firenze è la più grande centrale d’Italia e nel 2023 tutte le chiamate hanno avuto risposta in meno di quattro secondi. Oltre un milione e centomila telefonate sono state ...