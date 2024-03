I Marlene Kuntz 30 anni dopo "Catartica": "Saremo sul palco con un concerto potente": I pionieri del rock alternativo. Cristiano Godano: "Oggi la musica dura poco". Il tour dedicato al batterista morto un anno fa ...ilgiornale

"Catartica", 30 anni dopo torna il primo album dei Marlene Kuntz: Una ristampa e un tour celebrativo dedicato a Luca Bergia, il batterista scomparso un anno fa. Così la band di Cuneo ricorda un disco storico per il rock italiano ...rainews

Marlene Kuntz, 30 anni di ‘Catartica’: “Disco seminale”: I Marlene Kuntz celebrano i 30 anni di 'Catartica' con una ristampa in formato cd, doppio Lp e Box Deluxe in edizione limitata di quell'album, in uscita ...lapresse

La nuova catarsi dei Marlene Kuntz: "Riportiamo gli anni Novanta in tour. La scena di oggi I Måneskin spaccano”: Il frontman Cristiano Godano: noise, grunge e prog, all’epoca fare certa musica in Italia sembrava una follia. Appuntamento all’Alcatraz il 14 marzo: “Sarà la festa rock di genitori e figli” ...ilgiorno

