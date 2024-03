I libri da leggere per non perderti in Dune | Parte 1 e 2

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 5 marzo 2024) Prima di entrare nel vivo della questione - qualidie in che ordine per orientarsi nelle loro trasposizioni per il piccolo e grande schermo-, vale la pena di fare un paio di premesse su questa saga fantascientifica a uso di chi non ha mai visto prima le sue storie al cinema, ma sta per comprarsi il biglietto per2. In tutto l’universo di, immenso negli intenti e nella produzione, si possono ritrovare alcuni temi fondamentali, quasi i pilastri che reggono tutto dalle pagine di carta ai film. Il primo è quello della trascendenza: nella realtà di, la guerra contro le macchine pensanti e il successivo divieto di costruirle ha spostato tutto il focus sull’umanità, portando alla diffusione dei Mentat, sorta di computer umani ...