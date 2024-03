(Di martedì 5 marzo 2024) Comunicato Stampa: Tornano “”, iniziativa ideata da Go Wine, giunta alla quindicesima edizione e in programma sabato 23 e domenica 24 marzo a Monforte d’Alba, in uno dei centri più importanti della Langa del. Sede dell’evento le eleganti sale di Palazzo Martinengo – Moda Venue (Via Cavour, 10), nel centro storico del paese. L’evento è ulteriormente cresciuto nelle ultime edizioni, mantenendo intatto il carattere che ne ha ispirato la nascita: un’occasione straordinaria di approfondimento sule sul suo territorio, con al centro le distinte menzioni geografiche che compongono l’area di produzione. Valorizzando con l’assaggio cantine che produconoattraverso distinte etichette che raccontano siti e parti diverse del territorio. Esaltando anima e peculiarità del nebbiolo, interpretando le diversità come una ...

Comunicato Stampa: Tornano “I Grandi Terroir del Barolo ”, iniziativa ideata da Go Wine, giunta alla quindicesima edizione e in programma sabato 23 e domenica 24 marzo a Monforte d’Alba, in uno dei ... (appuntidizelda)

Hotel cinque stelle lusso e ristorante stellato: la primavera sul Lago di Como si apre con grandi novità

L’albergo guidato da Luis Contreras, fratello maggiore di quello di St. Barthélemy, ufficializza la nuova stagione con tante conferme e alcune importanti novità. Se, infatti, alla guida del Lobby Bar ...comozero

I Grandi Terroir del Barolo Le Masterclass e il Master sul Barolo: Tornano “I Grandi Terroir del Barolo”, iniziativa ideata da Go Wine, giunta alla quindicesima edizione e in programma sabato 23 e domenica 24 marzo a Monforte d’Alba, in uno dei centri più importanti ...ideawebtv

Bollicine in Villa: le più Grandi bollicine d’Italia, Francia e resto d’Europa: Un viaggio nei “Terroir” più interessanti e più importanti per gli spumanti, come la Francia, l’Italia, la Spagna, la Slovenia, l’Austria e, novità 2024 la presenza dell’Ungheria. A Venezia il 23-24 M ...teatronaturale