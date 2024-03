I gatti ci possono insegnare la delicatezza nelle relazioni | l' arte di rispettare il confine altrui e di concedere fiducia gradualmente Ma anche a ignorare chi ci dà fastidio È la filosofia Be more cat | un gioco | una provocazione ma anche uno spunto per riflettere su di loro e su di noi

(Di martedì 5 marzo 2024) Icome maestri di vita, capaci di impartirci, silenziosamente, preziose lezioni sull’di relazionarci con i nostri simili? È questa la tesi, confermata dai risultati, dello studio realizzato da Sanicat (su oltre 1000 persone). Secondo cui ben il 34% degli italiani vorrebbe, per esempio, imparare daile persone da cui è infastidito. Addirittura il 57% degli intervistati si figura persino di diventare un gatto per vivere senza tante preoccupazioni. ...

Panasonic Pet Care, i nuovi prodotti per la salute di cani e gatti: La fontanella intelligente e il distributore automatico di cibo di Panasonic Pet Care, i prodotti per prendersi cura di cani e gatti anche quando non si è in casa ...tecnologia.libero

Il soccorritore e il neonato dopo lo schianto in A21: “Un fagottino, l’ho tenuto in braccio come mia figlia”. E la foto fa il giro del web: Andrea gatti, autista soccorritore del 118, è papà da soli 15 mesi. E racconta con questo scatto l’intervento sull’incidente in A21 che ha coinvolto una ...bologna.repubblica

Il coniglio si gode il Natale per le strade di New York: Cani e gatti non sono le uniche specie che possono svolgere l'importantissimo ruolo di animali da terapia. Fra loro ci sono anche cavalli, asini ...lastampa