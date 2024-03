I due sondaggi che preoccupano Giorgia Meloni

(Di martedì 5 marzo 2024) Se due indizi sono una coincidenza e tre fanno una prova, nel primo partito italiano è lecito avere almeno qualche preoccupazione in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Ieri ilo di Quorum / YouTrend per Sky Tg24 segnalava che Fratelli d'Italia diresta la prima...

Lunedì 4 marzo è previsto un nuovo appuntamento con il Grande Fratello . In tale occasione, oltre che parlare delle ultime dinamiche che si sono verificate in ... (tvpertutti)

“In Russia vige il terrore, non aspettatevi proteste dopo la morte di Navalny”: l’analisi del sociologo: "Vorrei sottolineare che sono stati gli intervistati a menzionare i due eventi. Né Avdiivka né Navalny erano in alcun modo suggeriti nelle domande del sondaggio. Quindi, questo dimostra come ci sia un ...fanpage

Usa, oggi il Super Tuesday. Trump vince in tribunale. la Corte: «Può candidarsi»: Appena 24 ore prima che milioni di americani andassero a votare per le primarie in 16 Stati e nel Territorio delle Isole Samoa, la Corte Suprema di Washington ha presentato ieri mattina un parere che.ilmessaggero

sondaggi politici, effetto Sardegna: cala FdI, Pd e M5S più vicini: Se si votasse oggi, "Fratelli d’Italia sarebbe primo partito con il 27,1%, in calo dell’1,3% rispetto a un mese fa. Si avvicinano il Pd (19,9%, +0,7%) e soprattutto il Movimento 5 Stelle (15,9%, +2,3% ...adnkronos

sondaggio YouTrend: in calo Fratelli d’Italia (27,1%), dopo la Sardegna, Pd e M5S sono più vicini: Il 65% dei potenziali elettori di PD e Movimento 5 Stelle è favorevole a un’alleanza stabile fra i due partiti. Lo afferma un sondaggio di Quorum/YouTrend realizzato per Sky TG24, dopo che la vittoria ...ansa

Elezioni regionali Abruzzo, chi sono i due candidati alla presidenza ed i sondaggi: I cittadini sono chiamati ai seggi per eleggere il nuovo governatore e per il rinnovo del Consiglio regionale. La sfida è a due: Marco Marsilio, sostenuto dal centrodestra, e Luciano D’Amico, ...strettoweb