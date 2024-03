I droni ucraini colpiscono la nave russa Sergey Kotov Durissimo colpo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 5 marzo 2024) All’inizio del 2021, la cerimonia di varo della corvetta” fu segnata da dichiarazioni grandiose. Con laproclamata come il gioiello delle corvette russe sul Mar Nero, il vice comandante in capo della Marina, Alexander Vitko, esprimeva fiducia nel destino vincente della. Varata ufficialmente nel luglio 2022, era celebrata per il suo design innovativo e la capacità di evasione radar, descritta dal canale Rossiya 1 come la pattuglia più moderna e invisibile ai nemici. Dotata di un equipaggio di 60 persone e progettata per operare autonomamente per almeno due mesi, la “” vantava un arsenale di armi radiotecniche, idroacustiche, contromisure elettroniche alla electronic warfare, oltre a una piattaforma per elicotteri. Tuttavia, ...