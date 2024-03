I centri antiviolenza D i Re contro le affermazioni di Michelle Hunziker “frutto di disinformazione imperdonabile”

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 5 marzo 2024) Inon hanno accolto bene (per usare un eufemismo) le dichiarazioni rilasciate dache, ospite della puntata di Verissimo del 3 marzo scorso, aveva parlato dell’associazione da lei fondata con l’avvocata Giulia Bongiorno, Doppia Difesa, nel 2007, come dell’unica rimasta in attività anche durante il periodo di pandemia. “Con Doppia Difesa non ci siamo fermati neanche durante il Covid, quando tutti igiustamente erano fermi”, le parole della conduttrice svizzera, a cui D.i.Re, che riunisce 87 associazioniin Italia, ha voluto rispondere sia a mezzo social che con un comunicato, parlando di “”. Si tratta di un’affermazione erronea – si ...