I cento anni di Pompeo Grossi

(Di martedì 5 marzo 2024) Massa Lombarda festeggia un altro compleanno importante. Sono infatti ben 14 i cittadini massesi che hanno 100 o più. Da ieri nel gruppo c’è anche‘Peo’, che è autonomo e in splendide condizioni. Peo, vedovo da oltre dieci, è molto conosciuto in città per aver gestito per alcuni decenni insieme al fratello Gaetano ‘Tano’ e al figlio Sergio l’apprezzata attività di elettrauto. In precedenza ha fatto il camionista. A fargli gli auguri nella sua casa massese c’erano nipoti e pronipoti, oltre all’Amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Daniele Bassi e dalla vicesindaca Carolina Ghiselli.

