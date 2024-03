I calcoli di Schlein | mi candido o non mi candido? E se sì | dove?

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 5 marzo 2024) Le elezioni in Basilicata non sono poi così lontane, eppure nel campo delle opposizioni non si riesce ancora a trovare la quadra. La candidatura di Roberto Speranza risolverebbe quantomeno il problema dell’accordo tra Partito democratico, Movimento 5 stelle e Avs. Ma l’ex ministro della Salute resiste in tutti i modi. I bene informati nel Pd dicono che la sua ritrosia a candidarsi sia dovuta a una precisa ragione: Roberto Speranza mira più in alto. Già, nel caso in cui Ellydebba lasciare prima la guida del partito, l’ex ministro di Conte punta a prenderne il posto. In questa fase la segretaria del Partito democratico Ellyè pressata da più parti per la sua candidatura alle elezioni europee. I “suoi” vorrebbero che facesse il grande passo e si buttasse nell’agone elettorale. I massimi dirigenti del partito, invece, anche quelli che ...