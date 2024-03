Houthi colpiscono nave Msc nel Mar Rosso | fuoco a bordo | cosa sappiamo

(Di martedì 5 marzo 2024) Roma, 5 marzo 2024 – Glihanno colpito un’altranel Mar, si tratta della portacontainer M/V Msc Sky II nel Golfo di Aden, causando “danni”. Il Centcom ha riferito che nella notte sono stati lanciati due missili anti. “Le notizie iniziali indicano che non ci sono feriti, lanon ha richiesto assistenza e ha continuato la navigazione”, ha riferito il Comando centrale americano, secondo cui uno dei due missili ha colpito labattente bandiera liberiana della compagnia di navigazione svizzera, mentre l’altro ha mancato l’obiettivo. La risposta degliè arrivata dal ministro delle Telecomunicazioni, Misfer Al-Numair. Le navi, ha detto, dovranno ottenere un permesso dall’Autorità per gli affari marittimi dello ...

Il rogo a bordo del cargo battente bandiera liberiana e diretto a Gibut è stato domato. La marina Usa abbatte altri due missili delle milizie in volo sul Mar ... (huffingtonpost)

Biden ha detto che sta spingendo per un cessate il fuoco immediato a Gaza per almeno sei settimane che consenta un’ondata di aiuti all’intera Striscia. Gli ... (ilsole24ore)

I ribelli Houthi colpiscono una nave portacontainer Msc, fuoco a bordo: Il primo è finito in acqua, mentre il secondo ha colpito la portacontainer causando alcuni danni. L'imbarcazione sta ora proseguendo la propria rotta. (ANSA). Il portavoce militare degli Houthi ...unionesarda

S’intensifica la spinta diplomatica per il cessate il fuoco, gli Houthi colpiscono una nave Msc: Le tensioni in medio oriente continuano a più livelli: mentre al Cairo continua la trattativa una tregua, nel mar Rosso i ribelli Houthi non si placano Negli Stati Uniti prosegue l’attivismo della ...editorialedomani

Houthi, attacco a un portacontainer Msc: fuoco a bordo: Qualche ora prima, tra le 15.50 e le 16.15, gli Houthi avevano lanciato due missili antinave nel Golfo di Aden, uno dei quali aveva colpito la M/V Msc Sky II, causando "danni".leggo