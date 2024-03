Hot Chip Challenge bloccata | ecco il motivo

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 5 marzo 2024)la Hot: l’Antitrust, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha fermato la vendita in Italia della patatina piccante e la società che si occupa della sua distribuzione non potrà più pubblicizzarla, nemmeno sui suoi listini vendita. L’Antitrust ha iniziato ad indagare su questanel novembre 2023 ma il fatto preoccupante è accaduto nel settembre 2023, quando un noto tiktoker italiano è stato portato in ospedale dopo aver mangiato una di queste patatine. Cos’è la Hot? La Hotconsiste nel mangiare una patatina super piccante, il prodotto è insaporito con i peperoncini Carolina Reaper e il Trinidad Scorpion Moruga. Lo scopo della sfida legata a questo prodotto è quello di ...