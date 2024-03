Horror | Exuma e gli altri film sugli esorcismi in arrivo dalla Corea del Sud

Leggi tutta la notizia su wired

(Di martedì 5 marzo 2024) Presentato alla Berlinale, l'paranormale ha sbancato il box office in patria battendo Dune: Parte 2. Non è l'unica pellicola sudna sull'occulto in, ci sono anche Devils Stay e Dark Nuns, sui religiosi cristiani che combattono il maligno