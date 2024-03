“Ho parlato con Calzona” | svolta Mario Rui | rivelazione sul futuro al Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 5 marzo 2024) Novità circa ildiRui e il suo impiego al, l’agente svela il contenuto di un confronto con il tecnico. Una vittoria fondamentale quella colta dalcontro la Juventus per 2-1 al Maradona, almeno per provare a cullare ulteriormente le possibilità di centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Con l’arrivo diin panchina qualcosa sembra cambiato, anche con qualche scelta importante. Una di queste riguarda la scelta del terzino mancino titolare, con Olivera preferito aRui sia contro il Barcellona che contro la Juventus. Il terzino portoghese sembrerebbe essere scivolato indietro nelle gerarchie del nuovo allenatore del. Dall’entourage diRui, comunque, non ...