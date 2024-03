Henry esalta Inzaghi: 'Se lo incroci in coppa sei nei guai': Thierry Henry esalta Simone Inzaghi e il suo gioco. L`ex attaccante francese, oggi ct dell`Under 21, sta analizzando da tempo il gioco e le mosse dell`allenatore.calciomercato

