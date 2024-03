Heidi Klum splendido “angelo” a 50 anni | “Le mie ali mi stanno ancora bene”

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 5 marzo 2024) “Le mie ali mi”, cosìironizza su Instagram mentre mostra alcuni scatti e video direttamente dal backstage di un servizio pubblicato sulla rivista Glamour e realizzato dai Morelli Brothers che la ritrae nelle candide vesti di un “”, come ai tempi di Victoria’s Secret. Era stata proprio lei a comparire nella copertina del primissimo numero della rivista, all’apice di una carriera che l’avrebbe resa una delle top model più celebri di sempre. Sono trascorsi ben 30dal suo esordio, ma è come se il tempo per lasi fosse fermato. E no, non solo per una questione di bellezza esteriore (inequivocabile), ma anche per la mentalità che l’ha sempre accompagnata: essere sé stessa, anche oggi a 50. ...