Heather | che dovrebbe essere madrelingua

(Di martedì 5 marzo 2024) Una lettrice ci ha segnalato un’opinione diParisi, che su X (Twitter) ha pubblicato questo post: Chi mai lo avrebbe detto quattro anni fa? Beh, lo abbiamo detto in tanti e siamo stati derisi, criminalizzati, bannati, esclusi dalla vita sociale. È ora che chi ha sbagliato, paghi. #ionondimenticoNel post troviamo un titolo del Wall Street Journal, che riporta: It’s Official: We Can Pretty Much Treat Covid Like the Flu Now. Here’s a Guide. Non vorrei che dovessimo perdere troppo tempo su questa cosa, nel titolo c’è una parolina magica: now, che in italiano si traduce con adesso. Quel NOW è la chiave di lettura di tutto. Il commento dell’ex ballerina e soubrette italiana, alla luce di quella parolina magica, è assolutamente insensato. Quattro anni fa COVID-19 non era quello che è oggi: variazioni, mutazioni, vaccini hanno portato la malattia che negli anni ha ...