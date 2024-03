Harry perde la causa contro l’Alta Corte del Regno Unito

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 5 marzo 2024) Il principeha perso lasulla sicurezzail governo britannico presso. Il duca di Sussex contestava la decisione di declassare il suo status per il semplice fatto di non essere un reale lavoratore. Ha sostenuto di aver subito un trattamento ingiusto con le modifiche alla sua protezione da parte della polizia. Per il figlio minore di re Carlo III, infatti, le minacce alla sicurezza sua e dei suoi figli sono ancora significative. La BBC riporta che il principefarà appellola sentenza della, che ha stabilito non ci fosse nulla di illegale nelle decisioni prese sulla sua sicurezza. Dopo il verdetto i suoi avvocati hanno affermato che “il duca non chiede un trattamento preferenziale“. Ma sostengono che c’è ...