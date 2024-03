Hamas | tregua in mano Usa e Israele

Biden ha detto che sta spingendo per un cessate il fuoco immediato a Gaza per almeno sei settimane che consenta un’ondata di aiuti all’intera Striscia. Gli ... (ilsole24ore)

Conflitti Gaza-Israele: Hamas, intesa su tregua è nelle mani di Israele e Usa: «Se sono seriamente intenzionati a raggiungere un cessate il fuoco prima del Ramadan, sta agli americani esercitare una pressione sufficiente sugli israeliani».bluewin.ch

Gantz non si nasconde più. Vuole il posto di Netanyahu, un'amministrazione internazionale per Gaza: L'America ha scelto il suo uomo e anche gli israeliani guardano all'ex capo di stato maggiore che dopo Washington andrà a Londra, discute piani su aiuti ...huffingtonpost

Israele-Hamas, falliti i colloqui per tregua a Gaza. Nave Msc attaccata dagli Houthi nel Mar Rosso: fuoco a bordo: I colloqui per il cessate il fuoco tra Hamas e i mediatori si sono interrotti al Cairo senza alcun risultato, con pochi giorni rimasti per fermare i combattimenti in tempo per l'inizio del Ramadan. Lo ...ilmessaggero