Hamas-Israele | falliti i colloqui per la tregua I ribelli Houthi tagliano 3 cavi sottomarini

Israele ha richiamato in patria il suo ambasciatore all’ONU in seguito a quello che ha denunciato essere il “silenzio” dell’organizzazione sulle violenze ... (velvetmag)

Mentre la tensione a Gaza non accenna a diminuire, tra Israele e l’Onu gli attriti si materializzano in uno scontro diplomatico. Fonti governative hanno ... (open.online)

DIRETTA Israele, tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando nel Paese del Medio Oriente e non, oramai arrivato al giorno ... (notizie)