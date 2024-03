Haley candidata indipendente? Così Trump rischia di perdere

(Di martedì 5 marzo 2024) Laalle primarie repubblicane non si avvicina all'establishmentiano e flirta con la candidatura da terzo incomodo. Potrebbe rivelarsi una mossa decisiva per il voto di novembre Segui su affaritaliani.it

Una gara di nuoto nella vasca dello squalo. Questa è l’immagine migliore per descrivere l’ultimo dibattito dei candidati repubblicani in vista delle primarie ... (nicolaporro)

Primarie Usa, Super tuesday: Donald Trump vince in 12 Stati, a Nikky Haley solo il Vermont: Lo spoglio dei voti che volge al termine sancisce la vittoria schiacciante di Trump al Super tuesday. Tredici stati all'ex presidente, uno a Haley: si vota ancora in Alaska. Le primarie democratiche c ...it.euronews

Nikki Haley, chi è la donna che ha battuto Trump in Vermont nel Super Tuesday: «L'unità non si fa parole»: Donald Trump (come Joe Biden per i democratici) sbanca e vince a valanga nel Super Tuesday, la maxi tornata delle primarie Usa dei repubblicani con 15 stati e un territorio americano, ...ilmessaggero

Donald Trump e Joe Biden hanno vinto quasi ovunque nel Super Tuesday: Era previsto, ma comunque non hanno stravinto: Nikki Haley ha vinto per i Repubblicani in Vermont a sorpresa, mentre uno sconosciuto imprenditore ha sconfitto il presidente statunitense nelle isole Sa ...ilpost