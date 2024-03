Haiti | scontri all’aeroporto | decine di migliaia fuggono dalla capitale

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 5 marzo 2024) Cancellati i collegamenti aerei in seguito allo stato di emergenza e al coprifuoco adottati in seguito alla maxi evasione Violentitra poliziotti e bande armate si sono registrati all'aeroporto internazionale Toussaint Louverture a Port-au-Prince, a. Cancellati i collegamenti aerei in seguito allo stato di emergenza e al coprifuoco adottati in seguito alla maxi