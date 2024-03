Guerra diretta Soldati tedeschi intercettati dai russi | ora Scholz rischia grosso

Guerra in Ucraina, le intercettazioni che svelano i piani della Germania in Crimea. Scholz rischia grosso: Acque agitate tra Mosca e Berlino. Una conversazione tra gli alti ufficiali dell’esercito tedesco ha infatti causato un cortocircuito nei ...iltempo

Olbia – Juventus Next gen : diretta live e risultato in tempo reale: La partita tra Olbia - Juventus Next Gen di mercoledì 6 marzo 2024: tabellino e formazioni in tempo reale: Dove vedere in tv e in streaming la gara valida per 30° giornata di serie C Girone B ...calciomagazine

UNICEF/Gaza: i bambini malnutriti stanno lentamente morendo sotto gli occhi del mondo: Dichiarazione di Adele Khodr, Direttrice regionale dell'UNICEF per il Medio Oriente e il Nord Africa, L'UNICEF ha avvertito fin da ottobre che il bilancio delle vittime a Gaza sarebbe aumentato in mod ...cittanuova