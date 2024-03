Guardate questo video | bufera su Affari Tuoi | il precedente che imbarazza il dottore | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) La partita difa discutere. Nell'ultima puntata andata in onda lunedì 4 marzo, l'epilogo toccato a Rita e alla sorella gemella Sara è destinato a suscitare polemiche. Le due sorelle infatti conducono una partita quasi impeccabile. Sono determinate a portare a casa il bottino pieno. Ma qualcosa però non va nel verso giusto. Dopo aver rifiutato diverse offerte da parte del, ecco che a pochi passi dalla fine del gioco si ritrovano con due pacchi rossi con la certezza granitica di mettere le mani sui soldi, "soldi sicuri", come dice Amadeus. Ma all'ultimo giro, all'ultimo colpo, ecco che ilchiama. Da un lato c'è il pacco da 15.000 euro e dall'altro uno da 100.000 euro. Ilchiede alle due concorrenti: "Quanto volete per chiudere la partita?". E una delle due sorelle ...