(Di martedì 5 marzo 2024) "Oggi abbiamo sabotato". Undi estremache si definisce 'Vulkangruppe' hato l'attacco incendiario contro la rete elettrica vicino a Berlino che ha causato lo stop della produzione della fabbrica didi Grünheide. Lo riporta Dpa. Il nome delera già emerso in passato, ad esempio in un attacco contro la fornitura elettrica del cantiere dinel 2021.

È una vicenda avvenuta in Argentina: dopo l’omicidio, i tifosi hanno deciso di omaggiare in questo modo il loro compagno scomparso Una triste scomparsa che ha ... (cityrumors)

Gruppo ultra sinistra tedesca rivendica sabotaggio a Tesla: "Oggi abbiamo sabotato Tesla". Un Gruppo di estrema sinistra che si definisce 'Vulkangruppe' ha rivendicato l'attacco incendiario contro la rete elettrica vicino a Berlino che ha causato lo stop della ...ansa

Cibi ultra-processati, un’ampia revisione lancia l’allarme sulle conseguenze per la salute: Un Gruppo di ricercatori ha condotto una revisione a ombrello di metanalisi epidemiologiche per valutare le associazioni tra l'esposizione ai cibi ultra-processati e conseguenze dannose per la salute ...doctor33

Musk non ha pagato le indennità di fine rapporto: quattro ex-dirigenti Twitter muovono causa: C'è anche l'ex-CEO Parag Agrawal nel Gruppo di dirigenti che ha fatto causa ad Elon Musk per un totale di 128 milioni di dollari di buonuscite non pagate ...hwupgrade